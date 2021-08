Bragantino busca primeira semifinal em um torneio internacional na história

O Red Bull Bragantino entra em campo nesta terça-feira, diante do Rosario Central, para fazer história na Copa Sul-Americana. O Nabi Abi Chedid pode ser o palco do melhor desempenho internacional na história do clube.

Até hoje, o principal resultado do Bragantino em um torneio internacional aconteceu em 1996, pela Copa Conmebol, equivalente à própria Sul-Americana hoje.

Naquela oportunidade, o Bragantino aprontou uma das maiores surpresas na primeira fase da disputa. O Braga eliminou o icônico Palmeiras dos 102 gols marcados no Campeonato Paulista.

Com dois gols de Kelly, o Braga goleou os comandados de Vanderlei Luxemburgo por 5 a 1. Na volta, o time do interior paulista perdeu por 3 a 0, mas garantiu vaga na próxima fase.

A trajetória do Bragantino chegaria ao fim logo no duelo seguinte, pelas quartas de final. O Bragantino perdeu pelo placar mínimo diante do Santa Fé, na Colômbia, e empatou sem gols no Brasil para dar adeus à competição.

A chance de escrever história

Depois de 25 anos, o RB Bragantino tem a oportunidade de ir além na Copa Sul-Americana. Depois do triunfo por 4 a 3 diante do Rosário Central, na Argentina, o Bragantino precisa de apenas um empate para avançar às semifinais.

Com o DNA ofensivo demonstrado pela equipe durante toda a temporada, fica difícil imaginar que Mauricio Barbieri opte por uma atitude mais conservadora para o duelo desta terça-feira. Depois do hat-trick no jogo de ida, Artur chegou aos quatro tentos marcados na Sul-americana e lidera o Braga tanto em gols, quanto em assistências na competição, com duas. Ytalo, artilheiro do Bragantino na temporada com 12 gols, também traz confiança ao time para avançar na disputa com mais um triunfo.

Texto retirado de ogol.com.br