Bragantino titubeia e cede empate ao Tapajós no fim de jogo no Diogão

O Bragantino novamente decepciona sua torcida e fica no empate de 2 a 2 com o Tapajós, resultado que complica o futuro do Tubarão no Campeonato Paraense.

Mesmo acrescentando mais um ponto na classificação onde é o sétimo colocado, corre risco de ficar de fora das quartas de final.

O Tapajós está numa situação mais delicada e no momento seria um dos times rebaixados, contudo, dependerá dos resultados da rodada final.

Gols

O jogo no primeiro tempo foi bastante disputado e com os goleiros Paulo Wanzeller e Deco Jr mostrando bons serviços em suas metas.

Na luta pelo gol o Boto chegou primeiro com Paulo Curuá. Aos 42 minutos, numa jogada confusa dentro da área do Tubarão o árbitro Gustavo Ramos Melo marca a penalidade para o Tapajós. O volante do Boto com perfeição e faz 1 a 0.

Reação

Na segunda fase com as entradas de Kerreca e Whatrimen o Bragantino começa o segundo tempo com muita pressão. Aos 11 minutos Cris Maranhense cobra pênalti e deixa tudo igual.

A virada do Tubarão veio como o zagueiro Léo Caeté aos 27 minutos. Numa blitz na zaga do Boto, Caeté num chute rasteiro acertou o caminho do gol.

A alegria do Bragantino se estendeu até aos 42 minutos quando o zagueiro Claudio Caça-Rato derrubou Paulo Curuá e o juiz marcou a penalidade. Curuá cobrou e deixou tudo igual no placar.

O jogo teve arbitragem der Gustavo Ramos Melo que aplicou cartão amarelo para Paulo Curuá e Bacuriteua, do Tapajós; Edicleber e Ricardo Capanema, do Bragantino.

Na próxima rodada o Bragantino vem a Belém para enfrentar a Tuna, no Souza, no dia 28. O Tapajós recebe o Gavião, no ‘Mamazão’ também dia 28.

Fonte: O Liberal