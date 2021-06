Bragantino vence Flamengo no Maracanã de golaços e virada.

O Red Bull Bragantino segue como pedra no sapato do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Massa Bruta surpreendeu no Maracanã e, em jogo de golaços e viradas, marcou no último minuto para vencer por 3 a 2.

Com o resultado, o Massa Bruta se mantém invicto, chega a 11 pontos e vai dormir na liderança da Série A. Do outro lado, o Rubro-Negro, com dois jogos a menos, permanece com seis, na nona colocação.

Golaço de Aderlan e insistência de Muniz marcam primeira etapa

O primeiro tempo foi de muita intensidade e “trocação” franca no Maracanã. Nos primeiros minutos, o Red Bull Bragantino adiantou sua marcação, sufocou o Flamengo e construiu chances até abrir o placar com um golaço.

Logo aos 11 minutos, Helinho cobrou falta pela direita na primeira trave e encontrou Aderlan, que, com um lindo toque de calcanhar, mandou na gaveta, sem chances para Diego Alves. Lindo gol do Massa Bruta.

Pouco depois, Aderlan quase marcou outro golaço, desta vez após cobrança de escanteio, mas o toque de letra carimbou a trave. A pressão inicial dos paulista, porém, parou por aí e o Flamengo passou a dominar as ações.

O time comandado por Rogério Ceni entrou na partida e, com muita intensidade, empurrou o Braga para o campo de defesa. Mais acionado no ataque rubro-negro, o jovem Rodrigo Muniz acumulou sete finalizações e foi o responsável pelo empate dos mandantes. Aos 27, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e sobrou para Michael, que chutou mascado e viu Muniz aparecer para completar para as redes: 1 a 1.

Muniz faz de bicicleta, mas Massa Bruta vence no fim

No segundo tempo, o Flamengo manteve a intensidade e seguiu mais perigoso no Maraca. Logo aos dois minutos, Bruno Henrique recuperou bola pelo meio e, de perna canhota, bateu firme para grande defesa de Cleiton.

O forte volume ofensivo rubro-negro foi premiado aos 18. E foi com uma pintura. Matheuzinho foi acionado em velocidade pela direita, levantou a cabeça e cruzou na medida para Rodrigo Muniz, que emendou uma linda bicicleta e virou a partida para o Fla. Outro golaço na partida.

A virada rubro-negra, porém, não durou mais do que cinco minutos. Aos 23, após bela trama pela direita, Artur recebeu na área e foi travado por Filipe Luís. A bola ficou viva na área e Eric Ramíres tocou de cabeça, no contrapé de Diego Alves, deixando tudo igual no placar.

Nos minutos finais, mesmo apresentando sinais de cansaço, o Flamengo buscou um último abafa pelo gol da vitória, e acabou surpreendido no apagar nas luzes. Aos 53 minutos, o Red Bull Bragantino encaixou um contra-ataque pela esquerda com Artur. O camisa 7 se aproximou da área e cruzou na medida para Chrigor, que testou firme e virou o jogo outra vez: 3 a 2.

