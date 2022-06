A partir das 20h30 o Red Bull Bragantino e Flamengo entram em capo na busca por uma vitória na noite desta quarta-feira (8). A partida ocorrerá no Estádio Nabi Abi Chedid, pela decima rodada do Brasileirão.

O Bragantino não anda em uma boa fase, pois faz nove jogos e vem de uma derrota por 2 a 0 para o internacional, no ultimo domingo. A equipe ocupa a 15ª colocação no Brasileiro, com dez pontos.

Já o Flamengo depois de conquistar quatro vitorias seguidas, levou uma rasteira da fortaleza por 2 a 1, na ultima rodada. Atualmente a equipe está em 11° lugar com 12 pontos.

Para acompanhar a rodada desta noite, assista a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação