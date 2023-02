Brasil assegura vaga no Mundial de basquete 2023 com vitória sobre EUA

A seleção brasileira carimbou a tão sonhada vaga para a Copa do Mundo de Basquete na noite de domingo (26), no último confronto das Eliminatórias, ao derrotar os Estados Unidos por 83 a 76, em Santa Cruz do Sul (RS). De quebra, o país manteve a tradição de sempre disputar Mundiais, desde que o evento foi criado em 1950. A 19ª edição da Copa terá início em 25 de agosto e distribuirá sete vagas para os Jogos Paris 2024 – duas delas destinam-se às Américas. Desde a Rio 2016 o basquete masculino do Brasil não disputa a Olimpíada.

🇧🇷 𝗕 𝗥 𝗔 𝗭 𝗜 𝗟 🇧🇷

See you at the FIBA World Cup! 🙌#FIBAWC | #WinForBrasil pic.twitter.com/IxOS03PU55 — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 27, 2023

A nova geração do time comandado pelo técnico Gustavo De Conti brilhou na noite de ontem (26). O cestinha da partida foi o ala/pivô Bruno Caboclo que marcou 21 pontos e ainda pegou oito rebotes. Outro destaque de peso foi o armador Yago Mateus, com 17 pontos e oito assistências.

“Classificação valorizada demais. Uma Eliminatória muito equilibrada, de muita dificuldade, e que conseguimos a nossa classificação com méritos. Parabéns a todos os atletas. Significa demais, é uma geração que não vai deixar de participar de um torneio tão importante e que não ficará marcada por não se classificar pela primeira vez”, comemorou De Conti, após a classificação, em depoimento à Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Com o triunfo sobre os Estados Unidos, o Brasil encerrou a campanha das Eliminatórias na quarta posição do Grupo F, com oito vitórias em 12 jogos, mesmo total de México e Porto Rico. Pelo critério de desempate a seleção não se classificaria para o Mundial, no entanto, a Eliminatória na América distribuía sete vagas, sendo três delas para os melhores de cada grupo e uma para o melhor quarto colocado. Na disputa pela última vaga entre os quarto colocados, o Brasil levou a melhor sobre a Argentina (Grupo E), que ficará fora da edição deste ano.

O sorteio das chaves para a Copa está previsto para as próximas semanas na Federação Internacional de Basquete (Fiba). A competição ocorrerá de 25 de agosto a 10 de setembro em três países: Japão, Filipinas e Indonésia.

O Brasil soma dois títulos mundiais (1959 e 1963), dois vice-campeonatos (1954 e 1970) e por duas vezes ficou em terceiro lugar (1967 e 1978). Na última edição da Copa, em 2019, a seleção masculina terminou em 13º lugar.

