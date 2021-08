Brasil avança à final de saltos no hipismo em Tóquio com Yuri Mansur

Brasileiro briga por medalha às 7h desta quarta-feira (4)

O cavaleiro Yuri Mansur é o primeiro finalista da delegação brasileira de hipismo na Olimpíada de Tóquio (Japão). O paulistano, de 42 anos, se classificou na madrugada de hoje (3) à final dos saltos, que ocorrerá às 7h desta quarta-feira (4), no Parque Equestre, na capital japonesa.

“Foi muito bom, tive tranquilidade no percurso. A única dúvida que eu tinha era no triplo e tomei a decisão certa. Meu cavalo [QH Alfons Santo Antonio] saltou bem em todo o percurso. Ele estava assustado quando fui perto do primeiro obstáculo. Ele é um cavalo sensível, só que é muito valente e dá o máximo dele, sempre”, disse Mansur em depoimento ao Comitê Olimpico do Brasil (COB).

A competição contou também com o cavaleiro maranhense Marlon Zanotelli, de 33 anos,que ficou bem perto da classificação com o cavalo VDL Edar, mas cometeu uma falta e não avançou. O torneio individual de saltos reuniu 73 atletas e apenas os 30 primeiros colocados lutarão por medalhas.

Disputa por equipes

Às 7h de sexta-feira (6) começa a etapa qualificatória da competição dos saltos por equipes. O Brasil será representado por Rodrigo Pessoa (com o cavalo Carlitos Way) e Pedro Veniss (Quabri de L’isle), além de Yuri Mansur e Marlon Zanotelli. Quem se classificar, fará a final no sábado (7), às 7h.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro

Edição: Cláudia Soares Rodrigues