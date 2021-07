Brasil bate recorde sul-americano, mas não avança no revezamento misto

Brasileiras não se classificam no arremesso de peso e salto em altura

No primeiro dia do atletismo na Olimpíada de Tóquio, o revezamento 4×400 metros misto brasileiro (Anderson Henriques, Tiffani Marinho, Tabata Vitorino e Pedro Burmann) bateu o recorde sul-americano, mas não se classificou para as finais da competição. As competições de atletismo estão sendo disputadas no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa.

Com o tempo de 3min15s89, o Brasil encerrou a participação na 12ª posição, entretanto apenas os oito melhores colocados avançaram. O revezamento 4×400 misto de atletismo estreia em Jogos Olímpicos nesta atual edição do evento.

Revezamento 4×400 metros misto estreou no atletismo olímpico nos Jogos de Tóquio 2020. – Phil Noble/ Reuters / Direitos Reservados

Geisa Arcanjo em 15ª no arremesso de peso

No arremesso de peso feminino, o Brasil foi representado por Geisa Arcanjo. A paulista, de 29 anos, ficou na 15ª colocação na classificatória. Esta posição não lhe deu a oportunidade de avançar à final. No seu primeiro arremesso, ela alcançou 16,46 m, entretanto queimou os dois outros. Esta é a terceira participação de Geisa em Jogos Olímpicos, ela competiu em Londres-2012 e Rio-2016.

No salto triplo, Núbia Soares fica na 17ª posição

No salto triplo feminino, a mineira Núbia Soares terminou na 17ª colocação na classificatória. Como somente as 12 melhores classificadas avançavam, ela não conseguiu ir adiante. Na primeira tentativa, ela queimou. Em seguida, Núbia obteve 14,04m no segundo salto e 14,07 na terceira e última oportunidade.

Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

Edição: Gustavo Faria