Brasil conquista prata na Copa do Mundo de Tiro Esportivo no RJ

Competição reúne 205 atletas de 30 países em Deodoro, na zona oeste

Os brasileiros Emerson Duarte, Felipe Wu e Vladimir Silveira conquistaram a medalha de prata na prova de pistola tiro rápido 25 metros por equipe, na Copa do Mundo de Tiro Esportivo (ISSF World Cup Rifle), em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro. Na final realizada nesta segunda-feira (18), o foi superado na final pela equipe alemã (Christian Reitz – ouro na Rio 2016 -, Oliver Geis e Florian Peter). O bronze ficou com a Tailândia (Schwakon Triniphakorn, Ram Khamhaeng e Noppadon Sutiviruch).

Foi a segunda medalha de Felipe Wu na Copa do Mundo, realizada no Centro Militar de Tiro Esportivo. Medalhista de prata na Olimpíada Rio 2016, Wu já conquistara um bronze por equipe – ao lado de Philipe Chateaubrian e Roberto Gomes – na pistola de ar 10m, na última quinta (14). Na ocasião, o trio superou atiradores argentinos. A Alemanha venceu a disputa do ouro contra o Irã, que ficou com a prata.

No último sábado (16), Thais Carvalho Moura, Ana Luiza Souza e Paula Sayuri Yado conquistaram o bronze por equipe na pistola 25m, com vitória sobre argentinas por 16 a 4 – CBTE/Divulgação

No último sábado (16), também por equipes, o Brasil foi bronze na pistola 25m. Ana Luiza Souza, Paula Sayuri e Thais Carvalho levaram a melhor sobre o trio iraniano, com vitória de 16 a 14. Na decisão do ouro, a Alemanha superou a Tailândia.

A competição reúne 205 atletas de 30 países nas disputas de carabina de ar, carabina de três posições, pistola de ar (masculino e feminino) e pistola de tiro rápido masculino. O Brasil é representado por 24 atletas (12 homens e 12 mulheres).

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro