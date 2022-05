BRASIL DE PELOTAS X REMO | BRASILEIRÃO SÉRIE C | 07.05.2022

Na véspera do dia das mães, o Clube do Remo enfrenta o Brasil de Pelotas,na noite deste sábado (07).Essa será a quinta rodada do Brasileirão da Série C. A partida acontece no Rio Grande do Sul, às 19h no Estádio Bento de Freitas.

Seu adversário, Brasil de Pelotas, está na zona de rebaixamento, até agora o time somou apenas três pontos. Apesar da péssima atuação do grupo diante do campeonato, isso vai fazer com que a equipe vá com todo o gás pra cima do time azulino.

O Clube do Remo entra em campo ciente das grandes chances que tem em cima do seu adversário, mas porém não pode subestimar tudo pode acontecer em campo, agora é focar em ter um bom desempenho.

O jogo será transmitido ao vivo pela equipe da Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão Carlos Alberto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira