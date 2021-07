Brasil e Argentina decidem Copa América no Maracanã

Um grande palco, com grandes atores e um final inesperado. Este é o roteiro que a decisão da Copa América entre Brasil e Argentina oferece aos amantes do futebol neste sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã.

Neymar e Messi escrevem mais um capítulo dessa história amanhã.



🇧🇷 x 🇦🇷 – 21h | #BRAxARG

Quarta final

Esta será a quarta vez em que Brasil e Argentina disputam uma decisão de Copa América. Na primeira delas, em 1937, os hermanos ficaram com o título. As duas equipes só voltaram a se encontrar em uma final da competição em 2004, quando a seleção brasileira triunfou por 4 a 2 na disputa de pênaltis.

Uma das decisões mais emocionantes da CONMEBOL @CopaAmerica foi em um Brasil x Argentina. Em 2004, em Lima, os times fizeram um grande jogo e empataram em 2 a 2, com gol de Adriano Imperador no último lance. Nos pênaltis, Júlio César brilhou e o Brasil garantiu o título.



📸Getty pic.twitter.com/QcDkuNDz2d — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

E o último encontro entre brasileiros e argentinos é de doce lembrança para o Brasil, que venceu por 3 a 0 (gols de Júlio Baptista, Ayala, contra, e Daniel Alves) em 2007 na Venezuela, para conquistar seu oitavo troféu da competição.

Confiança em Neymar

Para o jogo deste sábado, o Brasil deposita suas esperanças no atacante Neymar. Com dois gols e três assistências na competição, o camisa 10 é o jogador que comanda as ações ofensivas da equipe do técnico Tite (que está invicta na atual edição da competição).

O treino de hoje da #SeleçãoBrasileira

E o treinador sabe que Neymar é peça fundamental para garantir o título da Copa América sobre uma equipe que também conta com um dos grandes camisas 10 do futebol atual: “A gente sabe da grandeza de dois ícones do futebol mundial. Falar de Messi e Neymar é falar de excelência, de virtudes técnicas, mentais, físicas, de capacidade de criação muito alta. Aí um grande desafio, um grande espetáculo”.

Messi artilheiro

Se o Brasil confia em Neymar, a Argentina sabe que Messi é a chave da vitória. O camisa 10 faz uma bela Copa América, liderando a artilharia com quatro gols marcados. Para o craque, o título neste sábado teria um sabor especial, pois seria o seu primeiro pela seleção principal de seu país.

#SelecciónMayor ¡Último entrenamiento de la @CopaAmerica!



Todo preparado. Todo listo.

Assim como a seleção brasileira a Argentina chega invicta à final. E a grande virtude da equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni é a qualidade do ataque, que conta com nomes como Lautaro Martínez, com três gols no torneio, Di Maria, Papu Gómez e Agüero.

Edição: Fábio Lisboa

Fonte: Agência Brasil/Foto: Lucas Figueiredo