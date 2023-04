Brasil é o 5º país do mundo mais afetado por crimes cibernéticos

O Brasil é o quinto país mais afetado economicamente pelo cibercrime em todo o mundo, de acordo com relatório do Internet Crime Complaints Center. Estima-se que o país perca US$ 22,5 bilhões anualmente com fraudes digitais.

O país que mais tem prejuízos em todo o mundo é a China, com custo estimado em US$ 118,4 bilhões anuais. Confira o top 10:

1. China – US$ 118,4 bilhões

2. Aleamanha – US$ 43,2 bilhões

3. Reino Unido – US$ 32,9 bilhões

4. Austrália – US$ 23 bilhões

5. Brasil – US$ 22,5 bilhões

6. Índia – US$ 15,7 bilhões

7. Holanda – US$ 10,2 bilhões

8. México – US$ 7,7 bilhões

9. França – US$ 7,1 bilhões

10. Estados Unidos – US$ 6,9 bilhões

O Brasil também aparece entre os 10 países que mais são alvos de ataques de ransomware, sendo atingido por 1,5% de todos os ataques deste tipo no mundo, segundo estudo inédito da ThreatX, solução de Threat Intelligence e Brand Monitoring da Clearsale.

Ransomware é um tipo de sistema malicioso que sequestra informações de um dispositivo. Geralmente, os hackers atacam sistemas de governos ou de empresas para pedir um resgate para devolver o acesso aos dados, ameaçando as instituições de vazamentos.

Aqui no Brasil, um dos casos mais famosos de sequestro de dados foi o do ConecteSUS, plataforma do Ministério da Saúde atacada por hackers do grupo LAPSUS$ em 2021.

De acordo com o estudo ThreatX, o Brasil foi o décimo maior alvo de ataques de ransomware em 2022. Veja a lista:

1. Estados Unidos – 39,1% dos ataques de ransomware no mundo

2. Reino Unido – 6,3% dos ataques de ransomware no mundo

3. França – 6,1% dos ataques de ransomware no mundo

4. Alemanha – 4,6% dos ataques de ransomware no mundo

5. Espanha – 4,3% dos ataques de ransomware no mundo

6. Itália – 3,8% dos ataques de ransomware no mundo

7. Canadá – 2,8% dos ataques de ransomware no mundo

8. Japão – 2,1% dos ataques de ransomware no mundo

9. Austrália – 2,1% dos ataques de ransomware no mundo

10. Brasil – 1,5% dos ataques de ransomware no mundo

Ainda de acordo com o relatório da ThreatX, a média global de tempo gasto para identificar um ataque de ransomware é de 237 dias, enquanto o tempo médio para conter o ataque é de 89 dias, resultando em um ciclo de vida total de 326 dias.

Em 2022, 11% das violações de dados em todo o mundo foram causadas por ataques de ransomware. O número cresceu em comparação ao ano anterior, quando era de 7,8%.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mika Baumeister