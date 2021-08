Brasil é prata na natação no revezamento misto 4×100 m na Paralimpíada

Após o ouro de Carol Santiago (100 metro livre S12) e prata de Gabriel Bandeira (200m medley SM14), a natação brasileira conquistou mais duas medalhas na Paralimpíada de Tóquio (Japão), manhã desta terça-feira (31). O país faturou a prata no revezamento misto 4×100 metros livre classe 49 pontos (deficiência visual), com o tempo de 3min54s95, com a equipe formada por Wendel Belarmino (S11), Douglas Matera (S13), Lucilene da Silva Sousa (S12) e Carol Santiago (S12). Um pouco antes, Mariana Gesteira Ribeiro, natural de Itaboraí (RJ), assegurou bronze nos 100m livre da classe S9 (deficiência físico-motora), ao completar a prova em 1min03s39.

Pódio

Nos 100 metros livre (S9), a neozelandesa colocou a medalha de ouro no peito após atingir a marca de 1min02s37. Já a prata ficou com a espanhola Sarai Gascon, que fez o tempo de 1min02s37. No revezamento misto nos 4×100 metros livre 49 pontos (deficiente visual), Vladimir Sotnikov, do Comitê Paralímpico Russo, venceu a prova com o recorde paralímpico de 3min54s95. Já o bronze foi para o ucraniano Kyrylo Garashchenko, com o tempo de 3min55s15.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil