Brasil engrena na etapa final, bate a Venezuela e segue 100% nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira suou para deslanchar. Porém, após um primeiro tempo decepcionante, a equipe comandada por Tite cresceu com a entrada de Raphinha e conseguiu a virada para 3 a 1 sobre a Venezuela nesta quinta-feira, em jogo realizado no Estádio Olímpico de La UCV, em Caracas.

Os gols do Brasil foram marcados por Marquinhos, Gabigol e Antony. Eric Ramírez fez o gol da Vinotinto. A partida foi válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Com o resultado, o Brasil permanece na liderança da competição com 27 pontos. Já a Venezuela está na lanterna, com 4 pontos.

O Brasil volta a campo no domingo (10), quando enfrenta a Colômbia às 18h (de Brasília).

