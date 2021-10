Brasil estreia com vitórias no Mundial de boxe masculino

O Brasil estreou muito bem no Mundial de boxe masculino realizado na Sérvia. Em ótima apresentação diante do tailandês Atichai Phoemsap na categoria até 67 kg, o brasileiro Wanderson Oliveira venceu por nocaute técnico no terceiro round nesta segunda-feira (25).

A vitória teve um significado especial porque Phoemsap é o campeão Mundial de boxe juvenil de 2018. Wanderson volta a entrar novamente no ringue na próxima quinta-feira (28), desta vez contra o croata Antonio Tkalcic.

É NOCAAAAAAAAUTE! 🥊

Wanderson Oliveira, o Shuga, estreou com tudo no Mundial de Boxe. O Atichai Phoemsap 🇹🇭 tá sentindo até agora.

Pode avisar que no ringue, o 🇧🇷 domina! 💪 pic.twitter.com/e8cjwQrg8R

— Time Brasil (@timebrasil) October 25, 2021

Também nesta segunda, Luiz Oliveira, na categoria até 57 kg, passou por Tso Yu, de Hong Kong. Seu próximo desafio será contra o italiano Rafaelle Di Serio, na quinta-feira.

Próximas lutas

O Brasil volta a entrar no ringue nesta terça-feira (26), quando Ronaldo Silva enfrenta Po-We Tu, de Taipei Chinesa, na categoria até 51 kg. Já Luiz Fernando (71kg) terá pela frente o escocês Stephen Newns. Por fim, Wanderley Pereira (75kg) pega o cubano Felicial Martinez.

Fonte agenciabrasil.ebc.com.br