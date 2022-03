Brasil estreia nesta sexta no 1º dia do Mundial de Atletismo Indoor

Competição na Sérvia reunirá 12 campeões olímpicos nos Jogos de Tóquio

O Brasil estreia nesta sexta-feira (18) no Mundial de Atletismo Indoor (pista coberta), em Belgrado (Sérvia). Adiado por duas vezes em razão da pandemia de covid-19 (edições de 2020 e 2021) o campeonato volta a ocorrer neste fim de semana, com os melhores do mundo, entre eles 12 campeões na Olimpíada de Tóquio no ano passado.

A delegação verde e amarela conta com 17 representantes (11 homens e seis mulheres) e seis deles já competem a partir das 6h15 (horário de Brasília) desta sexta (18) no ginásio Stark Arena (veja programação abaixo). No Time Brasil estão expoentes da modalidade como Thiago Braz, do salto com vara – bronze nos Jogos de Tóquio e ouro na Rio 2016. – e Darlan Romani, do arremesso de peso, medalha de ouro na Rio 2016 e quarto lugar na edição de Doha (2019).

Time Brasil estreia nesta sexta (18) no Mundial de Atletismo Indoor em Belgrado (Sérvia) – Wagner Carmo/CBAt/Direitos Reservados

O Mundial de Belgrado ocorrerá até domingo (20), com a participação de 680 atletas de 137 países (372 homens e 308 mulheres). Ouro em Tóquio 2020 no salto com vara, o sueco Armand Duplantis será um dos principais adversários de Thiago Braz na briga pelo pódio. Já Romani terá entre seus rivais o norte-americano Ryan Crouser, que quebrou três vezes seu próprio recorde olímpico em Tóquio, com incríveis 23,30m.

Outros dez medalhista que brilharam nos últimos Jogos também competirão em Belgrado: o norueguês Jakob Ingebrigtsen (prova dos 1500 m), a venezuelana Yulimar Rojas (salto triplo), a etíope Selemon Barega (3000m), o italiano Marcell Jacobs (100m rasos), Shaunae Miller-Uibo, natural das Bahamas (400m feminino), a norte-americana Katie Nageotte (salto com vara), o luso-cubano Pedro Pichardo (salto triplo), o italiano Gianmarco Tamberi (salto em altura), o grego Miltiardis Tentoglou (salto em distância) e o canadense Damian Warner (decatlo).

Provas com brasileiros nesta sexta (18)

6h15 – Rosângela Santos e Vitória Rosa, nas eliminatórias dos 60 m

6h40 – Lucas Carvalho nas eliminatórias dos 400 m, às 6:40

8h10 – final do salto triplo masculino, com Alexsandro Melo; final do arremesso do peso feminino, com Lívia Avancini

14:55 – final do salto em distância masculino, com Samory Uiki

15:05 – semifinais e finais para classificados nas eliminatórias dos 60 m feminino e 400 m masculino

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro