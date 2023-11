Brasil: Ex-BBB diz que pretende se candidatar à Presidência

O ex-participante do reality show Big Brother Brasil (BBB), Gil do Vigor, disse nas redes sociais que pretende se candidatar à presidência no Brasil, em 2026. As declarações foram dadas em resposta a uma pergunta feita por um usuário do Instagram.

Atualmente, o ex-BBB está na Califórnia, EUA, e cursa um doutorado em Economia. Ele disse que pretende concluir os estudos antes de se candidatar.

Aguardarei a minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser – respondeu Gil.

Fonte: Pleno News/Foto: Webert Belecio / AgNews