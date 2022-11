Brasil faz campanha histórica no Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa

Equipe brasileira encerra competição com sete medalhas

O Brasil encerrou nesta sexta-feira (11) uma histórica participação no 8º Campeonato Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa, em Granada (Espanha). Além do ouro obtido por Bruna Alexandre e Paulo Salmin nas duplas mistas na última terça (8), o país fechou sua participação na competição com mais seis medalhas de bronze.

Nesta sexta, a equipe brasileira alcançou os seus últimos bronzes, com Bruna Alexandre, Cátia Oliveira e Sophia Kelmer. Antes, o Brasil também conquistou medalhas desta categoria com Lucas Arabian e Paulo Salmin, e com a dupla feminina formada por Cátia Oliveira e Marliane Santos.

“A nossa preparação está cada vez melhor, tivemos tudo e não faltou nada. Durante a fase de preparação tivemos muitos sparrings, além de toda a ajuda da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e do Comitê Paralímpico Brasileiro”, declarou Bruna Alexandre.

Edição: Fábio Lisboa

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro