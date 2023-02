Brasil faz jogo duro, mas se despede da SheBelieves Cup com derrota para os EUA

O Brasil bem que tentou, mas não foi páreo para a forte seleção dos Estados Unidos no encerramento da SheBelieves Cup. Com uma postura firme na primeira etapa, o time brasileiro chegou a equilibrar as ações em alguns momentos, mas sucumbiu diante da superioridade norte-americana e perdeu por 2 a 1.

O resultado dá o título do torneio para a seleção dos EUA, que se despede da competição com 100% de aproveitamento (três vitórias em três jogos). Do outro lado, o time de Pia Sundhage segue a preparação para o Mundial e agora vira a chave para a decisão da Finalíssima em abril, quando enfrentará a forte seleção da Inglaterra.

Valentia não é suficiente

Força, organização tática e muita disposição. Foi assim que o Brasil tentou neutralizar as ações da forte seleção dos Estados Unidos na primeira etapa. Missão difícil. Logo aos três, Crystal Dunn arriscou da entrada da área e carimbou a trave. Era um aviso.

Mesmo ciente da superioridade norte-americana, a equipe comandada por Pia Sundhage fez o possível para não sentir o jogo e chegou a criar problemas para defesa adversária através dos contra-ataques. Aos 28, inclusive, após rápida jogada criada por Bia Zaneratto, Kerolin quase fez em chute cruzado, mas a bola saiu tirando tinta da trave.

Do outro lado, as anfitriãs demoraram para encaixar seu jogo, mas passaram a ganhar espaço no campo adversário nos minutos finais. Aos 44, Alex Morgan chegou a abrir o placar, mas foi flagrada em posição de impedimento.

Pouco depois, a camisa 13 teve outra oportunidade para marcar e não titubeou. Já nos acréscimos, a atacante aproveitou sobra na entrada da área, ajeitou para a perna canhota e, com muita categoria, colocou no cantinho, sem chances para Lorena.

Na volta do intervalo, mais do mesmo. O Brasil chegou a assustar com Adriana, que acertou o travessão em lindo chute da entrada da área, mas o domínio seguiu com os Estados Unidos.

Tanto que aos 18, após bobeada de Tamires na saída de bola brasileira, Pugh Swanson recebeu bom passe de Rose Lavelle, invadiu a área e bateu rasteiro entre a Lorena e a trave, marcando o segundo para as donas da casa.

O prejuízo no placar, entretanto, não mudou a postura da seleção brasileira, que, com a bola nos pés, seguiu buscando o ataque. A valentia tupiniquim foi premiada no fim. Aos 44, Bruninha recebeu no bico da grande área pela direita e descolou um cruzamento na medida para Ludmila, que, livre, testou para o fundo das redes. Foi a última grande ação da partida: 2 a 1.

Texto retirado de ogol.com.br