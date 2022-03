Brasil foi o segundo país que mais tuitou durante o Oscar 2022

Por mais que o Brasil não tenha feito parte da seleção do Oscar 2022, não foi dessa vez que os brasileiros não tiveram destaque. O país foi o vice-campeão em número de comentários sobre a grande premiação do último domingo (27) com tuítes e memes, ficando somente atrás norte-americanos.

A pesquisa também revelou que a animação ‘Encanto’ foi o maior destaque, sendo um dos títulos mais comentados do Oscar 2022. Em seguida, os filmes que ocuparam as posições foram ‘Duna’ e ‘No Ritmo do Coração’. Confira o ranking com as produções mais lembradas pelos usuários no Twitter:

Encanto Duna No Ritmo do Coração Drive My Car King Richard: Criando Campeãs Ataque dos Cães Amor, Sublime Amor Liga da Justiça de Zack Snyder Os Olhos de Tammy Faye Tick, Tick… Boom!

Já no quesito artistas, Andrew Garfield foi mais comentado globalmente na plataforma durante a chegada no Teatro Dolby, e segunda foi Zendaya. O terceiro e quarto lugar ficaram com Timothée Chalamet e Kristen Stewart, respectivamente.

As performances do Oscar 2022 que mais causaram repercussão na rede social foram as de Beyoncé, com “Be Alive”, de King Richard, Billie Eilish, que foi consagrada na categoria musical, incluindo o número com o elenco de ‘Encanto’.

Oscar 2022: Veja tudo o que rolou na histórica premiação

Para quem não assistiu o Oscar 2022 e ficou espantando com a notícia da agressão, aqui vai uma rápida contextualização. Enquanto apresentava o prêmio da categoria de Melhor Documentário, Chris Rock começou a fazer piadas com o público do Oscar, mas pode ter ido longe demais ao comentar sobre a aparência da esposa de Will Smith, a atriz Jada Pinkett Smith. O protagonista de “Um Maluco no Pedaço” não gostou do que ouviu, se levantou, caminhou em direção a Chris Rock e desferiu um tapa em seu rosto.

E como ironia do destino, momentos depois de desferir o golpe, Will Smith foi chamado ao palco para finalmente receber seu primeiro Oscar, no caso o de Melhor Ator pelo filme “King Richard: Criando Campeãs”. Após um discurso emocionante onde ele pediu desculpas à Academia, o ator brincou: “Espero ser convidado para o ano seguinte”.

Fonte: Olhar Digital