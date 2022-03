Brasil goleia Bolívia na altitude e faz melhor campanha da história das Eliminatórias

Com maturidade e mantendo a tranquilidade, o Brasil construiu o seu resultado na altitude de La Paz ainda no primeiro tempo, bateu a Bolívia por 4 a 0 e conseguiu mais uma goleada para ter a melhor campanha da história das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Os gols brasileiros foram marcados por Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Richarlison (2x).

Na melhor campanha da história, o Brasil encerra (pelo menos por enquanto) a sua campanha nas Eliminatória com 45 pontos e sem perder nenhuma das suas 17 partidas. O jogo adiado contra a Argentina não conta com nenhuma definição se irá ou não acontecer.

O Brasil também encerra sua participação nas Eliminatórias com o melhor ataque, com 40 gols feitos e a melhor defesa, com apenas 5 gols sofridos.

Brasil faz jogo inteligente

Como esperado por conta da altitude, o Brasil não começou com uma marcação alta, nem buscando jogadas de maiores velocidades. Ainda assim, a seleção esteve confortável em campo, com Coutinho e Paquetá se movimentando bastante. Uma outra alternativa clara foram os chutes de fora da área e a primeira finalização foi assim, com Coutinho mandando por cima do gol.

As jogadas brasileiras foram mais lentas, com trocas de passes curtos. O Brasil então só voltou a chutar de longe, desta vez com Paquetá, mas longe do alvo. A Bolívia conseguiu crescer, mandou bolas na área e criou uma grande chance aos 20, quando Henry Vaca aproveitou erro de domínio de Marquinhos, driblou o defensor, mas parou em boa defesa de Alisson cara a cara.

A qualidade brasileira muito maior deu resultado nos passes curtos. Aos 24, Lucas Paquetá tabelou com Bruno Guimarães, que fez grande jogada e assistência, e na cara do goleiro não vacilou. Brasil na frente. Apesar de algumas chegadas da Bolívia pelo lado, jogo seguiu bem tranquilo para a seleção, que ainda teve um bom chute de Daniel Alves, de longe, defendido por Cordano.

O Brasil continuou sem acelerar e fazer uma partida inteligente de cadência. Levou um susto aos 43, em cobrança de falta de Villarroel, que quase enganou Alisson, que fez a defesa em dois tempo. Mas logo aos 45, em ótima transicão, Fabinho acinou Antony pela direita, o atacante invadiu a área, bateu com desvio e a bola sobrou limpa para Richarlison empurrar para o gol vazio e ampliar a vantagem. Goleada do dono do continente A Bolívia voltou com tudo para a segunda etapa e dificultou a vida do Brasil ao criar boas chances de gol. Aos 2, após um cruzamento da esquerda, Marcelo Moreno acertou uma cabeçada perfeita, mas parou em uma defesa ainda mais perfeita de Alisson. O goleiro brasileiro voltou a brilhar aos 7, quando defendeu com uma mão, o chute frontal de Ramiro Vaca da intermediária, que contou com desvio. Mas passada a pressão nos minutos inicais, o Brasil conseguiu retomar o controle da partida, trocar passes no meio-campo e envolver a Bolívia com tabelas rápidas e lances de efeitos. O VAR chegou a analisar um possível pênalti após toque de mão em chute de Paquetá, mas nada foi marcado. Então aos 21, a vantagem ficou ainda maior, quando Martinelli arrancou, a sobra foi de Paquetá, que cavou para um chutaço de Bruno Guimarães, no ângulo. O Brasil então assumiu completamente o controle da partida e os espaços surgiram com facilidade. Aos 27, Martinelli recebeu ótimo passe, ficou cara a cara com o gol, mas parou em Cordano. O jovem atacante quase fez um gol antológico aos 29, quando recebeu lançamento, invadiu a área, girou por cima da bola e de cavadinha mandou rente à trave.

O terceiro gol diminuiu até mesmo o ímpeto boliviano e a partida correu com tranquilidade para o Brasil por alguns momentos. As oportunidades seguiram surgindo e a vitória foi transformada em goleada aos 46, quando Bruno Guimarães rolou para trás, Rodrygo bateu cruzado e Richarlison pegou o rebote e empurrou para o gol. Com o apito final, o Brasil ainda alcançou sua maior vitória contra a Bolívia em La Paz.

Texto retirado de ogol.com.br