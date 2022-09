Brasil goleia Tunísia e finaliza amistosos com o pé direito

O Brasil encerrou seu último amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo 2022 com chave de ouro. A seleção enfrentou a Tunísia em Paris e conseguiu uma vitória convincente por 5 a 1, com jogadores de ataque brilhando e muita consistência.

Agora Tite terá algumas semanas para tirar suas últimas dúvidas e anunciar os 26 convocados ao Qatar no dia 07 de novembro. A última impressão deixada pelos jogadores é de que o treinador vai precisar pensar bastante para definir os escolhidos.

Nada de amistoso

A partida começou e logo foi perceptível a maioria de torcedores da Tunísia nas arquibancadas. Muito barulho e vaias durante a posse de bola do time brasileiro acabaram deixando o jogo com um caráter nada amistoso que foi transmitido para dentro de campo. Várias entradas duras e muita disposição de ambas as equipes.

Além de muita vontade, foi uma primeira etapa recheada de gols. Logo aos 11 minutos, Raphinha aproveitou lindo lançamento de Casemiro nas costas da defesa para perceber o goleiro adiantado e finlizar bem de cabeça para fazer 1 a 0.

Pouco depois, no entanto, a Tunísia conseguiu o empate. Em cobrança de falta do lado esquerdo da intermediária ofensiva, o defensor Montassar Taibi subiu com certa liberdade entre os zagueiros brasileiros e cabeceou no canto para deixar tudo igual.

Mas no ataque seguinte, a vantagem já voltou a ser brasileira. A defesa da Tunísia parou pedindo impedimento e Richarlison aproveitou passe de Raphinha para finalizar entre as pernas do goleiro adversária e recolocar o Brasil na frente.

Aos 27, escanteio foi cobrado na área e Laidouni puxou Casemiro pela camisa e a penalidade foi marcada imediatamente. Na cobrança, Neymar bateu com a categoria de sempre e ampliou para a seleção. E virou goleada ainda no primeiro tempo: Raphinha aproveitou passe de Richarlisson e chegou batendo com o pé esquerdo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. 4 a 1 para o Brasil.

Antes do apito do árbitro, que não deu um segundo sequer de acréscimo, ainda deu tempo para um cartão vermelho. O zagueiro Dylan Bronn foi expulso direto por entrada duríssima em Neymar, que deixou os companheiros do astro brasileiro indignados. Apenas confirmando a vitória

Brasil voltou com dois jogadores que muita gente queria ver em campo. Vinicius Júnior e Pedro entraram nas vagas de Lucas Paquetá e Richarlison, respectivamente. Renan Lodi e Antony também receberam oportunidades por volta dos 18 minutos dessa etapa final.

Os dois atacantes escolhidos por Tite entraram querendo (e precisando) mostrar serviço, mas encontraram uma Tunísia ainda mais fechada defensivamente por estar com um jogador a menos. Ainda assim, Pedro e Vinicius Júnior tiveram chances de finalizar, mas acabaram parando no goleiro Dahmen.

Aos 29 minutos, enfim o Brasil conseguiu aproveitar sua superioridade numérica. Após bela troca de passes entre Neymar, Vinicius Júnior e Antony, a bola acabou sobrando dentro da área para Pedro finalizar com espaço e não desperdiçar a oportunidade. Primeiro gol do centroavante com a amarelinha para fazer 5 a 1.

Texto retirado de ogol.com.br