Brasil inicia caminhada rumo ao Hexa com goleada na Bolívia dentro do Mangueirão

Com o templo do futebol paraense [Mangueirão] inteiramente lotado e as ruas circundantes do estádio inteiramente tomadas pelo entusiasmo do torcedor parauara, o Brasil começou sua caminhada rumo ao hexacampeonato mundial de futebol com goleada sobre o selecionado da Bolívia. O jogo, que marcou o retorno do atacante Neymar, xodó da torcida paraense e a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do escrete canarinho, teve a cobertura lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Ao final dos noventa minutos, o Brasil venceu por 5 a 1, com dois gols de Rodrygo, dois de Neymar e um de Raphinha.

PRMEIRO TEMPO

A seleção dominou o jogo por completo com um exuberante toque de bola colocando os bolivianos na roda. As emoções, ao gosto da torcida paraense, começaram com Neymar aos três minutos numa cobrança de falta. A bola balançou as redes, mas pelo lado de fora.

Aos dez, Richarlison cabeceou e Viscarra defendeu bem.

PÊNALTI PERDIDO

Com a Bolívia pressionado e acanhada em seu campo, aos treze minutos, Rodrygo centra e a bola resvala nos braços de Jusino. O árbitro paraguaio marcou a penalidade sob a contestação dos bolivianos.

Neymar se prepara, se ajeita todo, mas bate fraco para a defesa do goleiro. Uma decepção para os fãs do ‘menino de ouro’ da seleção.

Em seguida, o atacante, numa dividida com Medina, é punido com cartão amarelo.

GOL

Aos 23 minutos a torcida solta o grito de gol. Bola trabalhada em que a zaga adversária se confunde e Rodrygo completa para o gol.

Aos 28 minutos houve a tradicional parada técnica.

Já aos 36’, Viscarra fez uma grande defesa na cabeçada de Richarlison, após centro de Raphinha.

GENIALIDADE

Neymar arranca aplausos numa jogada genial. Domina a bola e sai driblando e no arremate, Viscarra consegue agarrar a bola.

GOLEADA

O segundo tempo foi marcado por chuva de gols, um deles histórico para o futebol brasileiro. O massacre brasileiro teve início aos dois minutos com Raphinha, num chute de pé-esquerdo. Logo em seguida Richarlison desperdiça ótima oportunidade. O chute foi por cima.

Com tabela e jogadas pelos flancos, o Brasil chega ao terceiro com Rodrygo aos oito minutos. O lance gerou a avaliação do VAR que demorou quase cinco minutos para validar o tento.

HISTÓRICO

Aos 16 minutos aconteceu o esperado: o gol 78 de Neymar, superando o Rei Pelé em gols pela seleção. Neymar comemorou imitando o Rei com um soco no ar, marca registrada de Pelé.

Placar folgado fez o técnico Fernando Diniz trocar algumas peças. Aos 32 minutos, Abrego descontou para os bolivianos. Jogada individual do atacante que bateu pelo alto.

Já nos acréscimos Neymar voltou a brilhar ao marcar o quinto gol canarinho. Centro de Raphinha e o goleador bateu de primeira. Viscarra colaborou na jogada.

INVASÃO

Mesmo com a intensa segurança no estádio, ainda teve dois ‘furões’ que invadiram o gramado para abraçar os jogadores da seleção.

O Brasil volta a campo na terça-feira (12) para enfrentar o Peru, em Lima. O jogo terá a transmissão da Super Marajoara, em cadeia com a Rede Tupi de Rádio, segundo informou o presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, Carlos Santos, que acompanhou todos os lances da partida desta noite de sexta-feira, 08, um dia que ficará marcado para o torcedor brasileiro que mora no Estado do Pará, especialmente, na capital, Belém.

O público no Mangueirão foi de 48 mil pessoas. A renda foi acima de 10 milhões. (Reportagem: Braz Chucre, especial para A PROVÍNCIA DO PARÁ; edição/; Roberto Barbosa, Nazaré Sarmento e Ray Nonato)

Ficha Técnica

Brasil 5 x 1 Bolívia

Eliminatórias Sul-Americanas – Copa do Mundo de 2026

Local: Belém-PA

Estádio Olímpico do Pará [Mangueirão]

Data: 08/09/2023

Horário: 21h45

Gols: Rodrygo, 23’ 1/T; Raphinha, 2’ 2/T; Rodrygo, 8’ 2/T; Neymar, 16’ 2/T; Abrego, 32’ 2/T; Neymar, 47’ 2/T

Árbitro: Juan G. Benítez [Paraguai]

Assistente 1: Eduardo Cardozo [Paraguai]

Assistente 2: Milcíades Saldivar [Paraguai]

Cartão Amarelo: Neymar, Brasil; Marcelo Moreno, Bolívia

Brasil

Éderson, Danilo, Marquinho, Gabriel Magalhães (Ibañez) e Renan Lodi (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães, (Joeliton) Neymar e Rodrygo (Gabriel Jesus); Raphinha e Richarlison (Mateus Cunha)

Técnico: Fernando Diniz.

Bolívia

Viscarra; Quinteros, Medina, Jusino, Suarez (Roca) e Bejarano (Ursino), Villamil, Cespedes e Fernandez; Marcelo Moreno (Abrego) e Arrascaita (Cuellar)

Técnico: Gustavo Costas.

Imagens: Ray Nonato o/@agencia. imagens2.8