Brasil luta por vagas olímpicas na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais

A seleção brasileira de saltos ornamentais inicia às 22h (horário de Brasília) desta sexta-feira (30) sua busca pelas primeiras vagas olímpicas da modalidade na Copa do Mundo, em Tóquio (Japão). No evento, que vale como Pré-Olímpico dos Santos Ornamentais, estarão oito atletas que se classificaram em fevereiro na seletiva nacional, no Rio de Janeiro. As disputas da Copa do Mundo ocorrerão até o dia 5 de maio.

A delegação brasileira conta com Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Anna Lucia Santos, Luana Lira, Ian Matos, Isaac Souza, Kawan Pereira e Luis Felipe Moura. As disputas da competição em Tóquio, serão na mesma piscina em que ocorrerão as prova olímpicas.

seleção brasileira – saltos ornamentais – Copa do Mundo – Tóquio – Pré-Olímpico – Sátiro Sodré/CBDA/Direitos Reservados

Após a seletiva no Rio, o Brasil foi campeão sul-americano, em Buenos Aires (Argentina). Um dos destaques da competição foi Giovanna Pedroso, que busca a classificação para a segunda Olimpíada na carreira.

“Da seletiva para o Sul-Americano já consegui ter um ganho e do Sul-Americano para cá também tive uma melhora. Então a expectativa é a melhor possível para conseguir essa vaga olímpica que é meu maior sonho”, disse a atleta de 22 anos em depoimento ao site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Para assegurar a vaga olímpica, os brasileiros precisam ficar entre os 18 primeiros colocados na disputa individual e, na sincronizada, estar nas três primeiras posições ao final da competição.

“Para classificar para os Jogos Olímpicos, depende da competição que eles [atletas] vão fazer aqui. Caso fosse um índice, seria um pouco mais fácil, mas, como é uma colocação, é mais complicado. Vamos fazer nossa parte e trazer essas vagas para o Brasil”, afirmou Ricardo Moreira, chefe da equipe brasileira e diretor de saltos ornamentais da CBDA.

Giovanna Pedroso, que estreou na Olímpiada Rio 2016, é uma dos oito atletas que buscam a vaga olímpica no Pré-Olímpico, em Tóquio – Satiro Sodré/SSPress/CBDA/Direitos Reservados

Programação

Sexta (30)

22h – Trampolim 3 metros sincronizado feminino – eliminatória

00h30 – Plataforma 10 metros sincronizados masculino – eliminatória

4h – Trampolim 3 metros sincronizado feminino – final

6h – Plataforma 10 metros sincronizado masculino – final

Sábado (1º de maio)

22h – Plataforma 10 metros sincronizado feminino – eliminatória

00h – Trampolim 3 metros sincronizado masculino – eliminatória

4h – Plataforma 10 metros sincronizado feminino – final

6h – Trampolim 3 metros sincronizado masculino – final

Domingo (2 de maio)

21h – Trampolim 3 metros feminino – eliminatória

00h30 – Plataforma 10 metros masculino – eliminatória

4h45 – Trampolim 3 metros feminino – semifinal

6h45 – Plataforma 10 metros masculino – semifinal

Segunda (3)

22h – Plataforma 10 metros feminino – eliminatória

4h – Trampolim 3 metros feminino – final

6h – Plataforma 10 metros masculino – final

Terça (4)

22h – Trampolim 3 metros masculino – eliminatória

4h – Plataforma 10 metros feminino – semifinal

6h – Plataforma 10 metros feminino – final

Quarta (5)

22h – Trampolim 3 metros masculino – semifinais

4h – Trampolim 3 metros masculino – final

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Fonte: Agência Brasil