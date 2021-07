Brasil nas Olimpíadas (dia 29/30): quartas no futebol feminino e início do atletismo

Maria Suelen e Rafael Silva buscam medalhas no judô, boxeadores estão nas quartas e vôlei masculino entra em quadra por recuperação; confira mais destaques da programação

A virada do dia 29 para o dia 30 de julho marca o início das competições do atletismo em Tóquio, e o nosso favorito Alison dos Santos já entra na pista às 23h25 para as eliminatórias dos 400 metros com barreiras. No futebol feminino, o Brasil encara o Canadá pelas quartas de final, enquanto que os brasileiros Keno Marley e Abner Teixeira têm paradas duríssimas também pelas quartas no boxe. O judô tem chances de medalhas com Rafael Silva e Maria Suelen.

Marta e companhia em campo

As mulheres do Brasil entram em campo para enfrentar o Canadá, pelas quartas de final do futebol feminino, às 5h da manhã. Marta e companhia querem se vingar da derrota em casa, na Rio 2016, no duelo pelo bronze. O histórico recente, porém, é amplamente favorável às brasileiras. O jogaço tem transmissão da Globo e do Sportv.

Atletismo dá a arrancada

No primeiro dia das disputas em Tóquio, nossa maior aposta já entra na pista. Alison dos Santos é um dos favoritos nos 400 metros com barreiras, e a primeira eliminatória acontece às 23h25. No Sportv 4, você acompanha todas as provas a partir das 21h, direto do Estádio Olímpico.

Boxe busca as semis e judô quer medalhas

Keno Marley e Abner Teixeira entram no ringue por uma vaga nas semifinais do boxe, enquanto que Beatriz Ferreira, primeira colocada no ranking mundial, faz sua estreia. No judô, é a vez de Rafael Silva (categoria acima de 100kg) e Maria Suelen (categoria acima de 78kg) brigarem por medalhas. A transmissão começa às 23h, no Sportv 3.

Hebert Souza (BRA) x Erbieke Tuoheta (CHN), oitavas de final de boxe (até 75kg) — Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Vôlei masculino tenta a recuperação

Depois de uma derrota dolorosa por 3 sets a 0 para o Comitê Olímpico Russo, o Brasil encara os Estados Unidos para não passar sufoco na classificação do grupo B. O time está em terceiro na chave e precisa da vitória sobre o tradicional rival para encarar a França com tranquilidade na última rodada. A TV Globo e o Sportv transmitem às 23h05.

O handebol masculino tenta a primeira vitória nas Olimpíadas contra a Argentina. O Sportv 3 transmite às 21h. No vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt entram em quadra contra os poloneses Bryl e Fijalek às 9h, com transmissão da TV Globo e do Sportv 3. Na natação, as eliminatórias dos 50 metros livre, com participação de Bruno Fratus, toma a tela do Sportv 2 às 7h.

Confira os destaques do Brasil na programação**:

21h – 100m livre feminino – Eliminatórias

21h15 – Salto em altura masculino – Eliminatórias (Thiago Moura, Fernando Ferreira)

21h30 – 3000m com barreiras masculino – Eliminatórias (Altobeli Silva)

21h45 – Arremesso de disco masculino – Eliminatórias

22h25 – 800m rasos – Eliminatórias

23h25 – 400m com barreiras masculino – Eliminatórias (Alison dos Santos, Marcio Teles)

0h15 – 100m rasos feminino – Eliminatórias

7h – 5000m feminino – Eliminatórias

7h05 – Salto triplo masculino – Eliminatórias

7h25 – Arremesso de disco feminino – Eliminatórias

8h – 4x400m misto – Eliminatórias

8h30 – 10000m masculino – Final

* Transmissão a partir de 21h no Sportv 4

1h24 – Até 81kg masculino – Quartas de final (Keno Machado)

5h – Até 60kg feminino – Oitavas de final (Beatriz Ferreira)

2h – K-1 masculino – Semifinal (Pepe Gonçalves)

4h – K-1 masculino – Final

3h – Trampolim 3m feminino – Eliminatórias (Luana Lira)

5h – Canadá x BRASIL – Quartas de final feminino

6h – Grã-Bretanha x Austrália – Quartas de final feminino

7h – Suécia x Japão – Quartas de final feminino

8h – Holanda x Estados Unidos – Quartas de final feminino

* Transmissão começa 5h, na TV Globo e no Sportv2

21h – Argentina x BRASIL – Grupo A masculino

23h – Bahrein x Japão – Grupo B masculino

2h15 – França x Espanha – Grupo A masculino

4h15 – Suécia x Egito – Grupo B masculino

7h30 – Portugal x Dinamarca – Grupo B masculino

9h30 – Alemanha x Noruega – Grupo A masculino

* Transmissão começa 21h, no Sportv 3

23h – Acima de 100kg masculino – Oitavas de final (Rafael Silva)

23h – Acima de 78kg feminino – Oitavas de final (Maria Suellen Altheman)

* Transmissão começa às 23h, no Sportv 3

21h – Fiji x BRASIL – Chave B feminino

21h30 – Canadá x França – Chave B feminino

22h – China x Japão – Chave C feminino

22h30 – Austrália x Estados Unidos – Chave C feminino

23h – Grã-Bretanha x Quênia – Chave A feminino

23h30 – Nova Zelândia x ROC – Chave A feminino

0h05 – Laser radial feminino – 9ª e 10ª regatas

0h05 – 49er masculino – 7ª, 8ª e 9ª regatas (Marco Grael/Gabriel Borges)

0h05 – 470 masculino – 5ª e 6ª regatas(Henrique Haddad/Bruno Bethlen)

0h15 – 470 feminino – 5ª e 6ª regatas (Ana Barbachan/Fernanda Oliveira)

2h35 – Laser masculino – 9ª e 10ª regatas (Robert Scheidt)

2h50 – 49er FX feminino – 7ª, 8ª e 9ª regatas (Martine Grael/Kahena Kunze)

** Horários de início das sessões