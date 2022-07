Brasil negocia compra de vacina contra varíola dos macacos

O Ministério da Saúde informou, neste sábado (23), que negocia a compra da vacina contra a varíola dos macacos, declarada neste sábado como emergência global de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS). De acordo com a pasta, a aquisição será negociada com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

O ministro Marcelo Queiroga relata que a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) está em processo de avaliar o quantitativo necessário. Dessa forma, a aquisição será feita por meio do fundo rotatório, um mecanismo internacional de cooperação técnica para acesso a vacinas.

Atualmente, apenas um laboratório fabrica o imunizante no mundo, a empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, que não tem representante no Brasil.

– A OMS coordena junto ao fabricante, de forma global, ampliar o acesso ao imunizante nos países com casos confirmados da doença. Assim, a aquisição deve ser via Opas – afirmou à Folha de São Paulo o ministro.

A pasta ressaltou que a vacinação em massa “não é preconizada pela OMS em países não endêmicos da doença, como o Brasil”.

– A recomendação da vacinação, até o momento, é somente para contatos com casos suspeitos e profissionais de saúde com alto risco ocupacional ao vírus – divulgou o órgão.

O Ministério da Saúde confirmou 607 casos da doença no Brasil até esta sexta-feira (22). O número equivale ao dobro registrado no dia 9 de junho, 13 dias antes, quando havia 218 diagnósticos confirmados em todo o país.

Os casos da doença concentram-se principalmente em São Paulo. No total, conforme dados do ministério, o estado registrou 438 diagnósticos positivos da doença até esta sexta, representando cerca de 72% do total.

PREVENÇÃO

A vacina Imvanex já obteve aprovação para a prevenção da varíola dos macacos nos Estados Unidos e no Canadá. Neste sábado (23), a Agência Europeia de Medicamentos também recomendou a aprovação do do imunizante, usada até 2013 no combate à varíola, para a proteção de adultos contra o vírus da varíola do macaco.

Nos Estados Unidos, a Agência Regulatória Americana também já aprovou o uso da vacina ACAM2000 (Sanofi) para a prevenção da doença.

Fonte: Pleno News