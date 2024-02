Brasil perde por 1 a 0 para a Argentina e está fora dos jogos de Paris

Atual bicampeão olímpico do futebol masculino, o Brasil está fora dos Jogos de Paris-2024. O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 neste domingo, 11, na última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Com isso, não tem chances de classificação. A seleção argentina precisava vencer para ficar com a vaga, e assim o fez. O gol da vitória no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, foi marcado pelo centroavante Gondou, aos 32 minutos do segundo tempo. As informações são do portal G1.

A geração de 2024 repete o insucesso de Diego, Robinho e companhia, que não se classificaram no Pré-Olímpico de 20 anos atrás. A seleção brasileira conquistou medalhas olímpicas nas últimas quatro edições do torneio de futebol masculino. Foi bronze em Pequim-2008, prata em Londres-2012, e ouro tanto no Rio-2016 quanto em Tóquio-2020.

O Brasil fez uma campanha muito ruim no Pré-Olímpico. Na primeira fase, venceu a Bolívia por 1 a 0, a Colômbia por 2 a 0, e o Equador por 2 a 1. Mas, perdeu para a Venezuela no último jogo da fase de grupos, por 3 a 1, e para o Paraguai por 1 a 0 na abertura do quadrangular, venceu por 2 a 1 a Venezuela, mas voltou a ser derrotado, hoje, pela Argentina.

Imagem: Reprodução