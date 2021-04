Tiroteio em escola nos Estados Unidos deixa ao menos um morto

Um policial foi ferido e levado a uma unidade de saúde local com lesões que, segundo a corporação, não devem ser fatais

A polícia da cidade de Knoxville, no Tennessee, nos Estados Unidos, informou que foram registrados tiros em uma escola nesta segunda-feira, 12. Segundo a corporação, ao menos uma pessoa, um homem não identificado, morreu no processo. Um policial foi ferido e levado a uma unidade de saúde no local com lesões que, segundo a corporação, não devem ser fatais. As autoridades informaram ainda que um suspeito foi detido e será investigado. Em comunicado, a polícia disse ter respondido a uma denúncia de que um homem armado estaria armado no local e, ao ver a aproximação de policiais, abriu fogo. Segundo a nota, as autoridades estão no local e a investigação ficará por conta do Tennessee Bureau Of Investigantion, que, segundo protocolos do Estado, apura casos de tiroteio. Um local de reunião entre os alunos e os pais foi montado no campo de beisebol da instituição e as autoridades pedem que o local seja evitado.