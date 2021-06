Brasil registra 37,9 mil novos casos de covid-19 e mais 1,4 mil mortes

O Brasil registrou 37.936 novos casos de covid-19 e mais 1.454 mortes resultantes da doença em 24 horas. Os dados constam da atualização diária divulgada, que foi divulgada na noite de ontem (4) pelo Ministério da Saúde.

O balanço sistematiza as informações coletadas por secretarias estaduais de Saúde sobre casos de covid-19 e mortes provocadas pela doença.

No total, o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 16.841.408. O Brasil tem ainda 1.130.874 casos ativos, em acompanhamento. Com as mortes confirmadas no último balanço, o número total de óbitos alcançou 470.842.

Ainda há 3.918 falecimentos em investigação. O termo é empregado pelas autoridades de saúde para designar casos em que um paciente morre, mas a causa continua sendo apurada mesmo após a declaração de óbito.

O número de pessoas que pegaram covid-19 e se recuperaram desde o início da pandemia chegou a 15.239.692. Isso corresponde a 90,5% do total dos infectados pelo vírus.

Estados

São Paulo é o estado com maior número de mortes por covid-19: 113.474). Em seguida, vêm Rio de Janeiro (51.419), Minas Gerais (41.418), Rio Grande do Sul (28.663) e Paraná (26.965).

Os estados com menos vidas perdidas para a pandemia são Roraima (1.649), Acre (1.682), Amapá (1.716), Tocantins (2.925) e Alagoas (4.820).

Edição: Nádia Franco

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação Governo de São Paulo