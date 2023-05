Brasil registra casos de gripe aviária

Nesta segunda-feira (15), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou que foi detectado o vírus da influenza aviária (H5N1) em duas aves silvestres. Os animais estão no litoral do Espírito Santo. As informações são do jornal o Globo.

A Pasta disse, por meio de nota, que os dois casos não afetam a condição do Brasil “como país livre” da chamada influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP).

A investigação teve início na última quarta-feira (10), pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) iniciou a investigação.

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), confirmou os dois casos.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay