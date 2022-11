Brasil se destaca no GitHub com mais de 3 milhões de desenvolvedores

O GitHub não é só uma plataforma de código-fonte, mas também uma comunidade que não para de crescer. Nesta semana, o serviço revelou ter alcançado a marca de 94 milhões de desenvolvedores ativos. E o Brasil tem um papel importante nisso, já que é o terceiro país que mais cresceu por lá.

Dos 94 milhões de participantes, 20,5 milhões se cadastraram no GitHub em 2022. Isso significa que, em comparação com o ano passado, a plataforma apresentou um crescimento de 27%. É uma porcentagem impressionante para um intervalo de apenas um ano.

O GitHub calcula que, hoje, 90% das empresas da lista Fortune 100 têm repositórios de código em sua plataforma.

Brasileiros em peso no GitHub

Dos 94 milhões de usuários do GitHub, mais de 3 milhões são brasileiros. Só em 2022, 924 mil desenvolvedores brasileiros ingressaram na plataforma. Esse número representa um aumento de 39% na base de usuários do Brasil no GitHub em relação a 2021.

É um crescimento tão notável que faz o país se destacar. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro país que mais registrou crescimento no GitHub, ficando atrás apenas da Índia (2,5 milhões de novos usuários) e China (1,2 milhão).

Na verdade, a América Latina como um todo se destaca. A Argentina, por exemplo, registrou 694 mil desenvolvedores neste ano. Colômbia e Chile aparecem na sequência com 660 mil e 345 mil usuários, respectivamente.

“O desenvolvimento de software aqui é vasto e próspero, e o fato do Brasil ser uma das maiores comunidades globais no GitHub é uma prova disso”, afirma Julio Viana, gerente regional do GitHub no Brasil. “É importante para nós garantir que todas as pessoas desenvolvedoras tenham oportunidades iguais, conectividade e a melhor experiência possível, independentemente de onde estejam localizadas, e esse crescimento global que estamos vendo nos ajuda a continuar expandindo os limites da inovação de software”.

Esses números surgem na esteira de outro número importante: o de que o GitHub já registra receita de US$ 1 bilhão por ano, detalhe que prova que a sua compra pela Microsoft só fez a plataforma evoluir.

O GitHub deixou claro que continua engajado com o crescimento da sua base de usuários. Para tanto, novos recursos foram anunciados nesta semana.

Um exemplo vem do GitHub Copilot, aquele sistema que usa inteligência artificial para sugerir código. Em breve, a ferramenta ganhará uma versão para empresas, própria para trabalho em equipe.

Outro é a liberação de 60 horas gratuitas de Codespaces (ambientes de desenvolvimento hospedados nas nuvens) para todos os usuários da plataforma.

As demais novidades incluem uma nova interface de pesquisa, o anúncio do GitHub Enterprise Server 3.7 (para uso do GitHub em ambientes próprios) e novos recursos na ferramenta de automação GitHub Actions.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Gitbuh