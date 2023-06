Brasil tem 144 mil cartões roubados e vendidos na dark web em 2023

Cerca de 144 mil cartões de pagamento foram roubados no Brasil em 2023, de acordo com levantamento da empresa de cibersegurança NordVPN. Com isso, o país é o mais afetado da América do Sul e o quinto mais atingido no mundo.

De acordo com o índice de risco de fraude de cartão da NordVPN, o Brasil marca 0,56 ponto, em uma escala de 0 a 1. Dentre 98 países analisados, o Brasil ocupa o 38º lugar nesta categoria.

Segundo estimativas dos pesquisadores da empresa, o preço médio da venda de um cartão na dark web é de R$ 42,94.

O principal problema é que, dois terços dos cartões vendidos por cibercriminosos têm informações adicionais, como número de telefone, email e até endereço da vítima. No Brasil, mais de 48 mil cartões vendidos na dark web vêm com número de telefone das vítimas.

“Os cartões encontrados pelos pesquisadores são apenas a ponta do iceberg. As informações vendidas junto com esses cartões os tornam muito mais perigosos. No passado, as fraudes com cartões de pagamento eram feitas por meio de força bruta. Hoje, eles são roubados usando métodos mais sofisticados, como phishing e malware, e podem culminar até no roubo de identidade da vítima”, alerta Adrianus Warmenhoven, consultor de segurança cibernética da NordVPN.

Como se proteger?

Adrianus dá algumas dicas para os internautas se protegerem de possíveis ataques com informações vazadas:

Crie senhas fortes e únicas para os serviços que utiliza;

Mantenha as notificações em seu aplicativo do banco, para acompanhar em tempo real todas as transações e identificar rapidamente possíveis fraudes;

Quando houver violações de dados em algum serviço que utiliza, altere nome de usuário e senha;

Use um antivírus, inclusive no celular .

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Chris Yang