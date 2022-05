Brasil tem 3 casos suspeitos de varíola dos macacos, diz Saúde

O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), órgão ligado ao Ministério da Saúde, foi notificado sobre três casos suspeitos de varíola dos macacos no Brasil. Os pacientes são de Santa Catarina, Ceará e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O caso de Porto Alegre foi o primeiro a chegar ao conhecimento da pasta. O paciente desembarcou no Brasil, após viagem a Portugal, no dia último dia 10 de maio. Alguns dias depois ele apresentou lesões na pele, dores de cabeça, febre, e aumento dos gânglios linfáticos. Exames serão feitos ainda nesta segunda-feira (30) a fim de confirmar ou não o diagnóstico de varíola dos macacos.

– O mais importante agora é investigar para descobrir se é ou não. Para isso, é utilizada uma técnica chamada de PCR, a mesma do teste para a Covid-19. São coletadas amostras das feridas da pele, que são infectantes, e é verificado se o vírus da varíola dos macacos está presente ali – explicou o médico geneticista Salmo Raskin, ao jornal O Globo.

De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes “seguem isolados e em recuperação, sendo monitorados pelas equipes de vigilância em saúde. A investigação dos casos está em andamento e será feita coleta para análise laboratorial”.

A pasta informou que nenhum caso ainda foi confirmado oficialmente.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay