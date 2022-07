Brasil tem 76 casos de varíola dos macacos confirmados

O Ministério da Saúde comunicou, neste domingo (3), que o Brasil possui 76 casos confirmados da varíola dos macacos. Até o momento, são sete os estados afetados, sendo que a maioria das infecções se concentra em São Paulo.

No caso paulista, são 52 ocorrências confirmadas. Na sequência, vem o Rio de Janeiro, com 16. Também há positivados no Ceará (2), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (2), Rio Grande do Norte (1) e Distrito Federal (1).

Amazonas e Santa Catarina possuem casos suspeitos, mas não confirmados.

O Ministério da Saúde destacou que trabalha do em parceira com as secretarias estaduais, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional. A pasta afirma estar monitorando as infecções e rastreado pessoas que tiveram contato com os pacientes positivados.

O primeiro caso do surto no Brasil foi identificado no dia 8 de junho.

Os sintomas da doença incluem febre, dor muscular, dor de cabeça, exaustão e a formação de pequenas escoriações pelo corpo.

Para a OMS, o surto atual ainda não é considerado caso de emergência global, ao contrário da Covid-19. A entidade, porém, considera a doença preocupante e acompanha a evolução dos casos ao redor do mundo atentamente.

A região que mais causa alerta é a Europa, que acumula quase 90% de todos os casos confirmados no globo desde maio.

– Hoje, estou intensificando meu apelo aos governos e à sociedade civil para que aumentem os esforços nas próximas semanas e meses para evitar que a varíola dos macacos se estabeleça em uma área geográfica ainda maior – pediu Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, na última sexta-feira (1º).

Fonte: Pleno News