Brasil tem uma fraude na internet a cada 8 segundos

O número de ataques fraudulentos no Brasil chegou a 1,9 milhão no primeiro semestre de 2021, um aumento de 15,6% com relação ao mesmo período do ano passado.120 mil dessas fraudes cibernéticas ocorreram na região Norte do país.

A alta foi puxada principalmente pelas ações contra pessoas de até 25 anos, que tiveram crescimento de 19,3%, de acordo com o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, que estima uma movimentação fraudulenta no Brasil a cada oito segundos.

“A gente vem notando que os golpes virtuais vêm tendo um crescimento desde o início da pandemia de covid-19. Isso porque o isolamento social, que é necessário, levou as pessoas a utilizarem mais os serviços digitais e a internet”, avalia o coordenador de segurança da informação da Universidade Federal do Pará, Rômulo Albuquerque.

Os bancos e cartões registraram 1,2 milhão de tentativas e as financeiras, 205 mil. O setor que teve maior crescimento no comparativo entre o primeiro semestre deste ano e 2020 foi o varejo, com alta de 89,5%, correspondente a 167 mil tentativas de fraude. Telefonia e serviços apresentaram queda, registrando 79 mil (-49%) e 258 mil (-19,5%) tentativas.

“Muitas pessoas passaram a usar o internet banking pelo computador ou celular em virtude de agências fechadas ou com atendimento reduzido. Tivemos também a praticidade do PIX. As pessoas passaram a interagir mais com o mundo virtual, mas ao mesmo tempo isso não veio acompanhado de educação digital e de conhecimentos básicos sobre segurança da informação”, avalia Albuquerque.

Segundo o diretor de Soluções de Identidade e Prevenção a Fraudes da Serasa Experian, Jaison Reis, o aumento das tentativas de fraude ocorrido em 2021 é um reflexo da aceleração da digitalização por conta da pandemia de covid-19.

“Houve uma mudança no comportamento dos brasileiros, que passaram a adquirir bens e serviços online, graças às regras de distanciamento social impostas pela pandemia. Portanto, os oportunistas tinham mais transações para tentar acessar dados e recursos. Por isso, a importância de ter plataformas robustas que identifiquem essas tentativas e impeçam a ação dos fraudadores”.

Entre as principais tentativas de fraude verificadas pela Serasa Experian utilizando documentos falsos ou roubados, deixando o prejuízo para a vítima, estão a compra de celulares, emissão de cartões de crédito, financiamento de eletrônicos no varejo, abertura de conta em banco, compra de automóveis e abertura de empresas.

Albuquerque avalia que todos os usuários de internet estão vulneráveis a ação de hackers e tentativas de fraude, pois como os golpes são realizados com a obtenção de dados, as quadrilhas que atuam neste tipo de crime não possuem alvos preferenciais nem específicos.

“Os criminosos primeiro estudam os meios digitais a fim de descobrirem brechas e a partir dessa vulnerabilidades junto com táticas de convencimento, criam uma estória ou situação que muitas vezes leva as pessoas a caírem nesses golpes. Portanto, não existe um alvo preferencial, mas as pessoas mais desatentas ou desinformadas têm chances maiores de cair nesses golpes”, diz.

Ele lembra que só em 2021 dois gigantescos vazamentos de dados foram registrados e é importante estar atendo a eles.

Rômulo afirma que estes incidentes ocorrem por imperícia das empresas que manejam os dados na internet.

Os vazamentos acabam favorecendo os criminosos. Ele aconselha verificar as movimentações do CPF no próprio site do Banco Central, com a ferramenta Registrato.

Segundo o Indicador, o Norte foi a região com menos tentativas de fraudes. A região mais populosa do Brasil, Sudeste, teve pouco mais de 1 milhão de tentativas, seguida pelo Nordeste (347 mil), Sudeste (300 mil), Centro-Oeste (176 mil) e Norte (120 mil).

“A principal dica é a educação digital, procure se informar sobre os golpes, fraudes e as tecnologias que você utiliza. Por exemplo, se você usa o Whatsapp, busque saber os golpes que são praticados, pesquise sobre as opções de segurança da ferramenta, como a autenticação de duas etapas que ajuda a evitar a clonagem do seu Whatsapp”, diz.

