Brasil vai enviar 28 blindados para a fronteira com a Venezuela

O Exército Brasileiro vai enviar 28 veículos blindados para a região da fronteira com a Venezuela em meio à tensão entre a Venezuela e a Guiana pelo território de Essequibo. A área, hoje sob administração guianense, abriga grandes reservas de petróleo.

Segundo informações repassadas por uma fonte do Alto Comando militar ao blog da jornalista Julia Dualibi, do Grupo Globo, os veículos deslocados serão os seguintes: seis blindados Guarani, seis Cascavel e 16 Guaicurus. Além disso, serão enviados de 130 a 150 homens que serão incorporados à 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que tem cerca de 5 mil homens.

Ainda segundo a jornalista, o Exército já havia planejado reforçar a região, mas aproveitou a situação envolvendo a Venezuela e a Guiana para aumentar a proteção na fronteira.

As viaturas devem demorar até 21 dias para chegar ao destino. Os blindados sairão do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul com destino a Belém, capital do Pará, de onde seguirão em uma balsa do Exército pelo Rio Amazonas e vão até Manaus, no Amazonas. De Manaus, seguem até Boa Vista, capital de Roraima, onde ficarão.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação/Exercito Brasileiro