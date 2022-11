Brasil vence Suíça com golaço de Casemiro e garante vaga nas oitavas da Copa

Não foi fácil, mas o Brasil venceu a Suíça por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Casemiro marcou o único gol da partida realizada nesta segunda (28), no Estádio 978, em Doha (Catar).

A última rodada do grupo será na próxima sexta (2), com os dois jogos acontecendo de forma simultânea às 16h (horário de Brasília). O Brasil enfrenta Camarões, enquanto Sérvia e Suíça fazem um confronto marcado por questões geopolíticas valendo vaga nas oitavas, assim como em 2018.

Nas oitavas de final, o Brasil enfrentará uma equipe do Grupo H, que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul, todos vivos até o momento.

O jogo

O Brasil teve sua primeira boa chegada aos 11 minutos. Richarlison foi lançado por Paquetá e tentou encontrar Vini Jr, mas o passe ficou na marcação suíça. Aos 19, Paquetá cruzou rasteiro na área buscando o camisa 9 e a defesa mandou para lateral.

A Suíça conseguiu melhorar no jogo pressionando a saída de bola brasileira e usando o lado esquerdo. No entanto, não conseguiu gerar nenhuma chance clara. Aos 27, a a Seleção conseguiu sua melhor oportunidade na partida. Raphinha fez um ótimo lançamento para Vini Jr, que chegou batendo de primeira para a defesa do goleiro Sommer.

Raphinha foi quem gerou também o segundo chute ao gol brasileiro. Depois de tabela com Paquetá, ele chutou de longe e Sommer fez a defesa com tranquilidade. Aos 38, a Suíça teve sua melhor chance quando a bola chegou até Ruben Vargas na área, mas a defesa brasileira corta antes de um possível chute.

Antes dos 45, o Brasil teve chances em escanteios seguidos. Thiago Silva quase mandou para o gol na primeira e a bola ficou pingando na área no segundo, mas ninguém conseguiu mandar para o gol.

A primeira boa chegada do segundo tempo foi da Suíça na subida do lateral Widmer, que entrou na área e tentou colocar para dentro, mas a defesa brasileira afastou o perigo. Após um pequeno susto de Alisson em dividida com Embolo, o Brasil quase chegou ao primeiro gol. Vini Jr fez boa jogada pela esquerda e tenta achar Richarlison no meio, mas o camisa 9 não consegue chegar.

A Seleção chegou a colocar a bola na rede aos 17, mas o lance não valeu. Em uma jogada rápida, Casemiro achou Vini Jr sozinho e ele entrou na área para marcar. No entanto, Richarlison estava impedido no início da jogada e participou do lance.

Depois de muitos problemas para quebrar o bloqueio suíço, o Brasil finalmente abriu o placar aos 38. Vini Jr passou para Rodrygo, que achou Casemiro na entrada da área. O volante acertou um belo chute sem qualquer chance para Sommer.

O Brasil ainda teve duas boas chances nos acréscimos, mas na primeira o passe de Vini Jr foi travado pelos suíços e depois o chute de Rodrygo foi bloqueado.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1×0 SUÍÇA

Local: Estádio 974, em Doha (Catar)

Data/Horário: 28/11/2022, às 13h (horário de Brasília)

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Assistentes: David Moran (SLV) e Zachari Zeegelaar (SUR)

Árbitro de Vídeo: Drew Fischer (CAN)

Cartões amarelos: Fred (BRA), Rieder (SUI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Casemiro (27’/2T, 1-0)

BRASIL

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Alex Telles 41’/2T); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães, 12’/2T), Lucas Paquetá (Rodrygo, INT); Raphinha (Antony, 27’/2T), Vinícius Júnior; Richarlison (Gabriel Jesus, 27’/2T). Técnico: Tite.

SUÍÇA

Yann Sommer, Silvan Wildmer (Fabian Frei, 41’/2T), Fabian Schar, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder (Renato Steffen, 12’/2T), Djibril Sow (Michel Abischer, 29’/2T), Ruben Vargas (Edmilson Fernandes, 12’/2T); Breel Embolo (Haris Seferovic, 29’/2T),. Técnico: Murat Yakin.

Fonte: Yahoo/Foto: Robert Cianflone/Getty Images)