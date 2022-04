Brasil vence Uruguai por 1 a 0 no Sul-Americano sub-20 feminino

Resultado deixa a seleção muito próxima da Copa do Mundo

A seleção feminina sub-20 derrotou o Uruguai por 1 a 0, nesta quinta-feira (21) no estádio Nicolás Chauán Nazar, em La Calera (Chile), pela segunda rodada do quadrangular final do Sul-Americano da categoria

Mais uma vitória no quadrangular final! 💪🇧🇷



Ganhamos do Uruguai por 1×0 e estamos mais perto da classificação para o mundial e do título do Campeonato Sul-Americano!



O último jogo será contra a Venezuela, no domingo, às 20h30! pic.twitter.com/wX6Gj7AI56 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 21, 2022

Após este resultado o Brasil ficou muito perto de se classificar para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em agosto na Costa Rica. Para a classificação ser confirmada a seleção brasileira precisa torcer para uma possível derrota ou empate da Venezuela no confronto contra a Colômbia, que também será realizado nesta quinta.

O gol da vitória do Brasil saiu aos 28 minutos, com Cris após boa jogada de Giovaninha. Este resultado ratifica a ótima campanha da seleção brasileira na competição, na qual acumula seis vitórias, com 21 gols marcados e nenhum sofrido.

O próximo compromisso da equipe comandada pelo técnico Jonas Urias é no próximo domingo (24), contra a Venezuela, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Edição: Fábio Lisboa

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro