Brasileira de 18 anos descobre novo asteroide em pesquisa para a Nasa

Uma jovem de 18 anos, moradora de Contagem, em Minas Gerais, localizou um novo asteroide em um projeto virtual da Nasa. Laysa Peixoto Sena Lage fez a descoberta em agosto deste ano, durante a campanha “caça asteroides“, feita em parceria com a The International Astronomical Search Collaboration.

A estudante, que está no 2º período de física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), frequentou escolas públicas durante a vida inteira e diz que sempre se interessou pelo espaço.

Asteroide encontrado por brasileira

Para achar o novo asteroide, Laysa observou pelo computador imagens registradas pela Nasa e fez uma análise dos elementos para identificar o objeto espacial.

“Desde o início do ano, participo da caçada aos asteroides da Nasa. Eu vejo as imagens pelo telescópio e estudei o sistema solar do instituto no Havaí. Analiso pixel por pixel da imagem, percebo algumas características e valores. Aí fui enviando relatório para eles. Depois de um tempo, eles comprovaram que era um asteroide mesmo e, por enquanto, ele terá as iniciais do meu nome. Ganhei até certificado”, explicou a jovem para o G1.

Se engana quem pensa que essa foi a primeira experiência da estudante com a astronomia. Laysa já ficou com a medalha de prata durante a edição de 2020 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e ainda ficou na terceira posição da Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica.

“É uma experiência indescritível, sempre foi meu sonho poder contribuir com a física, com a ciência (…) sempre fui apaixonada pelas estrelas e o que me deixa mais feliz é que estudei a vida inteira em escola pública, então, independentemente de onde a pessoa estudou, ela pode realizar sonhos e conseguir o que quiser”, finalizou a jovem.

Fonte: Olhar Digital