Brasileira é presa na Indonésia com quase 4 quilos de cocaína

Uma brasileira de 19 anos, identificada como Manuela Vitória de Araújo Farias, foi presa na última sexta-feira (27) no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia, transportando cerca de 3,9 quilos de cocaína em sua bagagem. A droga foi encontrada quando Manuela passava pelo raio-x do terminal aeroportuário.

O entorpecente estava armazenado em duas malas, onde a brasileira levava cinco pacotes de cocaína. Além disso, Manuela ainda transportava quatro comprimidos do ansiolítico clonazepam em uma bolsa da marca Louis Vuitton.

De acordo com o diretor de Investigação de Narcóticos de Bali, Kombes Iwan Eka Putra, Manuela não sabia que levava substâncias ilegais ao país asiático. Segundo ele, foi prometido para a jovem que ela poderia entrar em uma escola de surfe em troca do transporte das bagagens.

– Prometeram a ela: “Se você quiser ir para a escola de surf, pode conseguir”. Então, esta é uma garota de 19 anos e seu hobby é surfar e isso foi prometido por um amigo próximo em sua casa, então ela trouxe o item com ela – detalhou Kombes Putra.

Ainda de acordo com o diretor, a polícia não conseguiu identificar quem seria o destinatário das drogas. A legislação do país asiático prevê a prisão perpétua e a pena de morte para alguns casos de tráfico de narcóticos. No entanto, para casos de porte de cocaína, a pena máxima geralmente é a perpétua.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo de Relações Públicas da Polícia de Bali