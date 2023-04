Brasileira que pode pegar pena de morte será ouvida em maio

A brasileira Manuela Vitória de Araújo Farias, presa no dia 1° de janeiro deste ano por tráfico de drogas na Indonésia, já tem data para ser interrogada pela Justiça do país asiático: dia 2 de maio. A informação foi divulgada pelo portal G1 após ser obtida com o advogado Davi Lira da Silva, que trabalha para a família de Manuela. O tráfico na Indonésia pode ser punido até com pena de morte.

– A justiça lá é célere. A gente não tem como precisar [a data da sentença]. Mas os fatos foram em 1° de janeiro, nós estamos quase em maio e já vai ser encerrada toda a parte de cognição. Então, a gente imagina que em maio tenha uma sentença – disse o advogado.

Manuela saiu de Florianópolis (SC) e foi detida no primeiro dia deste ano no aeroporto de Bali. Ela carregava cerca de três quilos de cocaína. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, quem for flagrado com drogas na Indonésia, em qualquer quantidade, pode ser sentenciado a vários anos de prisão ou detenção perpétua. No entanto, a pena mais pesada é a de morte.

Na última semana, Manuela saiu da delegacia onde estava e foi transferida para o Presídio Feminino de Kerobokan, onde está atualmente na fase do processo de isolamento. Para a defesa da brasileira, o objetivo ao final do julgamento é fugir das duas penas máximas: morte ou perpétua.

– O que a gente quer é fugir das duas penas máximas, que é tanto a pena capital quanto a de prisão perpétua. A gente quer colaborar com a Justiça da Indonésia de todas as formas possíveis e imagina uma pena de prisão, mas que escape tanto da prisão perpétua, quanto da pena de morte. Isso já seria uma grande vitória para a defesa da Manuela – sustenta a defesa da brasileira.

