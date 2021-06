Brasileiro: Bahia derrota Athletico-PR e entra no G4

Com derrota, Furacão perde chance de voltar a ser líder

O Bahia derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, no estádio Pituaçu, em Salvador, na noite desta quinta-feira (24) pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Com gols de Rossi e Patrick de Lucca, o tricolor baiano pulou para 11 pontos e entrou no G4. O Furacão marcou com Terans e segue na vice-liderança com 12 pontos.

A primeira chance do jogo foi do Furacão. Aos 10 minutos, Abner cruzou e Terans cabeceou para fora. Logo depois, aos 12, o volante Richard foi expulso. Com um homem a mais, aos 16 minutos, o Bahia pulou na frente no placar, quando o volante Patrick de Lucca aproveitou escanteio cobrado por Rossi e completou de cabeça.

Porém, aos 39 veio o empate com o meia Terans, que, após receber passe de Abner, girou sobre a zaga e finalizou cruzado. A vantagem final do Bahia veio aos 24 minutos da etapa final, quando o atacante Rossi marcou após assistência de Juninho.

No próximo domingo (27), o Tricolor mede forças com o Palmeiras em São Paulo. Na mesma data o Athletico-PR recebe a Chapecoense.

Edição: Fábio Lisboa

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e da Rádio Nacional – São Paulo