Brasileiro de 45 anos é morto a facadas em rua de Amsterdã

Um brasileiro de 45 anos foi morto nesse domingo (18/7) no centro de Amsterdã, na Holanda. Identificado como Marcos Coelho, ele foi ferido com golpes de arma branca. Levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a polícia local, dois suspeitos foram presos em flagrantes e um terceiro, que estava ferido, foi encaminhado ao hospital e está sob custódia. As investigações iniciais apontam que o crime aconteceu após uma briga de trânsito.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos de Marcos Coelho mostraram surpresa com as circunstâncias da morte. Dançarino, ele é descrito como uma pessoa tranquila e sorridente.

Crimes contra brasileiros

Só neste mês, pelo menos outros dois brasileiros morreram em terras europeias.

A Polícia Judiciária portuguesa investiga circunstâncias do assassinato de Luiz Henrique Froede, de 24 anos, mineiro de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Ele foi morto a tiros no início da madrugada de quinta-feira (8/7) em Lisboa, onde morava há dois anos e meio.