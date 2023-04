Brasileiro é condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos

Na última quarta-feira (5), o brasileiro Anderson Pereira, de 43 anos, foi condenado à prisão perpétua, nos Estados Unidos. Ele foi acusado de ter assassinado Zakhia Charabaty, de 52 anos, em Manchester, estado de New Hampshire. As informações são do G1.

A decisão da Justiça exclui a possibilidade de liberdade condicional para cumprir a pena.

Segundo a imprensa local, Charabaty foi assasinado depois que se casou com a ex-companheira de Pereira.

O brasileiro também foi considerado culpado pelo furto do carro da vítima e por tentar esconder o corpo, bem como um telefone celular de Charabaty.

Pereira ainda terá que pagar as despesas do funeral de Charabaty e uma multa de 4 mil dólares (cerca de R$ 20 mil).

O crime aconteceu em março de 2020. O corpo só foi encontrado em julho daquele ano.

Pereira foi preso pelo crime em outubro de 2021.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube WMUR-TV