Brasileiro é encontrado morto em lago na Alemanha aos 37 anos

O brasileiro Alexandre Luiz Toledo de Oliveira, de 37 anos, foi encontrado morto em um lago no município de Fulda, na Alemanha, na última sexta-feira (24). A família soube por meio de uma ligação telefônica e está tentando trazer o corpo – liberado do necrotério na quarta (29) – de volta ao Brasil.

Natural de Varginha, Minas Gerais, Alexandre morava no país europeu desde 2018 e trabalhava como pizzaiolo. A primeira pessoa a saber de sua morte foi seu chefe, pela polícia alemã. Ele contatou uma amiga do brasileiro, que avisou à família no Brasil.

A causa da morte ainda não foi informada pelas autoridades, e o atestado de óbito deverá ser emitido nesta sexta-feira (1º).

Alexandre era pai de duas crianças, de 9 e 10 anos, e havia se casado recentemente pela segunda vez. Neste ano, ele chegou a passar três meses no Brasil, retornando à Alemanha em 24 de setembro.

Para conseguir realizar o traslado do corpo do pizzaiolo para o Brasil, a família fez uma vaquinha online com a meta de arrecadar R$ 80 mil. Até a publicação desta matéria, o valor arrecadado foi de R$ 13.533,90 com 338 doações.

– Ajude-nos a trazer o corpo de Alexandre de volta e podermos nos despedir com amor e dignidade que ele merece – diz trecho no site da vaquinha.

– O traslado, infelizmente, é muito caro. A gente não conseguiu ajuda financeira de forma alguma. Ninguém banca nada, nem Alemanha, nem nada. Então, a gente agora está aguardando a vaquinha online para ver se a gente consegue arrecadar o valor – contou a irmã de Alexandre ao UOL.

O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Frankfurt, “permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares do nacional brasileiro”.

