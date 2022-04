Brasileiro: Flamengo e Palmeiras medem forças no Maracanã

Duelo coloca frente a frente os últimos campeões da Libertadores

Os últimos campeões da Copa Libertadores se enfrentarão, a partir das 19h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), no estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Em partida adiantada da quarta rodada da competição, Flamengo e Palmeiras medirão forças num estádio que terá apenas torcedores rubro-negros. O clube carioca exercerá o direito de reciprocidade, já que em 2019, em uma partida no Allianz Parque, apenas palmeirenses puderam acompanhar o confronto in loco.

A equipe da Gávea vem de vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, em partida disputada no último domingo (17) também no Maracanã. O resultado deixou a equipe na 4ª posição da classificação do Brasileiro com quatro pontos.

Mas, apesar da vitória com boa atuação, o técnico português Paulo Sousa afirma que o resultado não é suficiente para convencer a torcida do Mais Querido: “Para convencer nosso torcedor temos que vencer todos os jogos, e não pensar apenas em um. Nosso torcedor tem que se ver representado em campo e ser convencido com o trabalho no dia a dia”.

Para este jogo Paulo Sousa tem um desfalque certo, o atacante Bruno Henrique, com problemas no joelho direito. Por outro lado, um possível reforço é o zagueiro Pablo, que está plenamente recuperado de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Nesta quarta o técnico português protagonizará um duelo tático com o seu conterrâneo Abel Ferreira, e já compreendeu a dimensão da rivalidade e da tradição do embate entre palmeirenses e flamenguistas: “Sem dúvida alguma, é um clássico maior. Assim, vamos ter o torcedor nos empurrando com muita energia mais uma vez, e fazendo o seu melhor para oferecermos tudo o que podemos em campo para eles serem felizes”.

Se o time da Gávea vem de vitória na competição nacional, o Palmeiras vem de empate por 1 a 1 com o Goiás, no último sábado (16) no estádio da Serrinha. Com isso o Verdão soma apenas um ponto, ocupando a 15ª posição da classificação.

Porém, a falta de vitórias não preocupa o lateral Marcos Rocha, que afirma que é fundamental manter a tranquilidade diante de um adversário tão forte como o Flamengo: “Temos de ter tranquilidade. Fizemos um bom jogo contra o Goiás, mas a bola não entrou. A equipe está trabalhando bem. É claro que é bom somar pontos para não nos distanciarmos dos primeiros colocados. Um jogo importante contra o Flamengo, sabemos que será de muita pressão e intensidade”.

Edição: Fábio Lisboa

Por Rodrigo Ricardo – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro