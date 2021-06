Brasileiro perde US$ 600 mil ao não vender Dogecoin

Glauber Contessoto, que ficou conhecido por virar milionário com esta criptomoeda, perdeu este status com a queda da DOGE na terça (23/6)

Glauber Contessoto, o brasileiro que foi parar no The New York Times depois de ficar milionário com Dogecoin, perdeu esse título por 24 horas com a queda drástica da criptomoeda na terça-feira (23/6).

De acordo com o CoinGoLive, a moeda despencou 32,01% em 7 dias, manteve-se hoje cotada a US$ 0,21 e acumula 28,5 bilhões em capitalização de mercado. Mas esse detalhe não abala a confiança de Glauber, que só vai vender 10% da sua fortuna em DOGE ano que vem.

Fonte: metropoles