Brasileiro tatua nome de Elon Musk na testa para ir a Marte

Um brasileiro marcou a própria testa com o nome de Elon Musk a fim de se voluntariar para uma viagem a Marte, um dos projetos ambiciosos do magnata, que é dono da SpaceX. A atitude inusitada é de Rodrigo Américo, que não chega a ser um completo desconhecido, pois ele atua como influenciador, em Belo Horizonte, tendo mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Em seu perfil na rede social, Rodrigo compartilhou um vídeo do momento em que fez a tatuagem, com a legenda: “Você pode julgar, criticar, zombar de mim… Uma coisa é certa, não fiz mal a ninguém” escrita em inglês.

Além do nome do bilionário, o influenciador tatuou um foguete. Ele acredita que o local inusitado escolhido possa fazer a diferença para ser notado pelo empresário. A SpaceX pretende construir uma cidade autossustentável em Marte nas próximas décadas.

– Fiz a tatuagem logo na testa para tentar conhecer o Elon Musk e ser um dos voluntários [para ir a Marte]. Acredito que vou chegar perto dele, sou o único do Brasil que fez essa tatuagem, talvez, do mundo. Desde quando ele começou, eu o admiro – disse ao jornal O Tempo.