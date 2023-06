Brasileiro tatua o submarino Titan, que implodiu no Atlântico

Um brasileiro decidiu tatuar o submarino Titan, que implodiu no Oceano Atlântico durante uma expedição aos destroços do Titanic, matando cinco pessoas. Wilber Murilane, do Espírito Santo, já ia tatuar um submarino e, por sugestão do tatuador, optou por fazer a referência.

De acordo com o tatuador Marcelo Venturini, de Vila Velha, o cliente estava em processo de fechar a perna com a temática de fundo do mar. Além de peixes e tubarões, já havia a ideia de incluir um submarino. Na sessão desta quinta-feira (22), com a repercussão da tragédia com o Titan, ambos resolveram fazer a homenagem.

– Com a repercussão do que estava acontecendo, nós decidimos colocar esse submarino para registrar o momento – disse.

Ao G1, o cliente confirmou a informação.

– Foi coincidência. O tatuador me deu a ideia de preencher o espaço com um submarino, então a intenção já era colocar um. Na hora que fomos colocar o desenho, com esse fato [sobre o Titan], acabamos tendo a ideia de colocá-lo – contou Wilber.

Venturini publicou um vídeo do trabalho pronto, mas a repercussão foi em grande parte negativa, fazendo com que ele retirasse do ar. Muitos internautas interpretaram como chacota, o que foi refutado pelo tatuador.

– Foi um fato triste e eu não quero me beneficiar em cima disso, pelo contrário, a gente esperava uma situação positiva – lamentou.

– Jamais brincaríamos com uma história dessas – completou Wilber.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo redes sociais