Brasileiro vai à concessionária retirar Lamborghini de R$ 20 milhões e causa tumulto em Londres

Você conferiu com exclusividade em Autoesporte que um brasileiro radicado em Londres (Inglaterra) comprou a primeira unidade do Lamborghini Sián.

Pois bem, agora o empresário Henrique Grossi foi até a concessionária retirar o raro esportivo híbrido e criou um pequeno tumulto em frente à loja. E o canal TheTFJJ no Youtube registrou tudo.

Curiosos e os chamados spotters se aglomeraram para ver, filmar e tirar fotos do brasileiro dando a primeira partida no supercarro e, em seguida, deixando a concessionária.

Grossi ainda foi seguido pelas ruas londrinas causando um pequeno tumulto no trânsito local.

O empresário comprou uma das 63 unidades que a Lamborghini irá produzir. Além da exclusividade, o conjunto mecânico faz do Sián um carro especial.O primeiro híbrido leve da marca, traz o tradicional motor a combustão V12 6.5 aspirado de 785 cv (o mesmo do Aventador SVJ) combinado a um elétrico de 48 volts (que rende 34 cv) e é acoplado à caixa de câmbio:Ele atua a até 130 km/h, além de ajudar em manobras em baixas velocidades e marcha à ré. Combinada, a potência chega a 819 cv a 8.500 rpm. O 0 a 100 km/h é feito em rápidos 2,8 segundos.O empresário brasileiro optou por uma configuração sóbria: cor cinza Nimbus na carroceria com detalhes em vermelho Mars e o teto de fibra de carbono exposta.Vale lembrar que também existe a variante conversível, ainda mais limitada: apenas 19 exemplares.Das 63 unidades produzidas, três estarão na Inglaterra. Cada uma custa 3 milhões de libras – cerca de R$ 22,5 milhões em conversão direta.Grossi, que é casado com a bilionária Camila de Godoy Bueno, herdeira do Grupo Amil, ainda é apontado como proprietário de outro Sián, este para andar nas ruas de Miami (Estados Unidos), onde também possui residência.

Lamborghini Sián do empresário brasileiro é cinza com detalhes vermelhos e fibra de carbono exposta — Foto: Divulgação

Grossi coleciona outras supermáquinas na garagem, como um McLaren Senna, Ferrari Portofino e Lamborghini Aventador S, além do jato particular Gulfstream G550, avaliado em mais de US$ 40 milhões e com capacidade para levar até oito passageiros.