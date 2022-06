Brasileiros acreditam que Bolsonaro incentiva crimes na Amazônia, diz pesquisa

As mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips trouxeram à tona um velho debate que leva em consideração o que o Governo Federal tem feito para combater ilegalidades na Amazônia.

A Datafolha foi às ruas ouvir o que os brasileiros acham do posicionamento de Bolsonaro em relação às medidas de combate a pesca, exploração, garimpo e desmatamento ilegais no território e a maioria reprovou os atos do presidente.

Segundo a pesquisa, entre 39 e 43% da população acredita que Bolsonaro mais incentiva que combate às ilegalidades e criticam a falta de políticas e ações efetivas que garantam a sustentabilidade na região.

A parcela é ainda maior entre os eleitores do principal concorrente de Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Entre este público, 65% das pessoas alegam que Jair incita a invasão de terras indígenas.

Os crimes contra Bruno e Dom reacenderam o debate e colocaram o assunto em pauta novamente, já que os envolvidos nos homicídios eram pescadores que tinham o hábito de pescar ilegalmente no território e chegaram a ameaçar Bruno por reprimi-los.

A Polícia Federal ainda investiga o caso, mas não descarta que as mortes estejam ligadas ao trabalho dos dois de combater crimes na Amazônia em terras indígenas.

A Datafolha percorreu 1181 cidades e ouviu 2.556 pessoas acima dos 16 anos para compor a pesquisa.

PauseUnmuteLoaded: 0.00%Remaining Time -0:44Picture-in-PictureFullscreen

Fonte: Portal do Holanda